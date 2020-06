Maia se diz surpreso com MP de direitos de transmissão do futebol

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Sobre o assunto, Rodrigo Maia questionou a forma como o governo editou a matéria. A medida foi assinada um dia após o presidente Jair Bolsonaro receber, no Palácio do Planalto, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se disse surpreso com a medida provisória que muda regras sobre os direitos de transmissão de partidas de futebol. Editada nesta quinta-feira (18), a Medida Provisória determina que os direitos sobre os eventos pertencem ao clube mandante daquele jogo.

Isso significa que para transmitir uma partida, a emissora de rádio ou televisão não precisa mais de negociar com ambos os times envolvidos, exceto em casos de indefinição quanto ao detentor do mando de campo. Além disso, o próprio clube tem a opção de transmitir os jogos. Outro ponto da MP autoriza emissoras de rádio e televisão a patrocinarem equipes de futebol, inclusive exibindo a marca nos uniformes.

Sobre o assunto, Rodrigo Maia questionou a forma como o governo editou a matéria. A medida foi assinada um dia após o presidente Jair Bolsonaro receber, no Palácio do Planalto, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Na ocasião, o chefe do Executivo explicou ao dirigente os detalhes da matéria.

Também na véspera da edição, a Câmara aprovou um projeto que suspende o pagamento das dívidas do Profut pelos clubes de futebol. O presidente da Casa Rodrigo Maia acreditava que por isso, não haveria novas legislações sobre o tema.

