Maia espera que texto da reforma tributária chegue ao Congresso até agosto

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse esperar que o texto para debater a reforma tributária no Congresso fique pronto até a segunda quinzena de agosto. A medida vem sendo discutida há décadas, mas, até o momento, nenhuma reforma mais ampla foi promovida por falta de consenso.

Em uma transmissão ao vivo nesta segunda-feira (22), Maia afirmou acreditar que o debate amadureceu nos últimos meses. Segundo ele, há um entendimento consolidado sobre a importância da simplificação do pagamento de impostos no Brasil, inclusive para gerar mais segurança jurídica.

O presidente da Câmara afirmou que a reforma é fundamental para a retomada econômica do país no cenário de pós-pandemia da Covid-19. Rodrigo Maia destacou, ainda, que os secretários estaduais de fazenda apresentaram uma proposta que será analisada com cuidado pelos parlamentares.

Maia também disse ser favorável ao debate sobre renda no âmbito da reforma tributária. Segundo ele, o atual sistema tributário é injusto por tributar mais bens e serviços, lógica que prejudica os mais pobres.

O presidente da Câmara também voltou a defender a necessidade de outras reformas para melhorar o gasto público no país, como a administrativa.

*Com informações da repórter Letícia Santini