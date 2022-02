Maioria dos brasileiros não encontra dinheiro esquecido em consulta do BC

Segundo o Banco Central, apenas sete milhões de consultas apontaram valores a receber; ao todo, foram mais de 20 milhões de acessos

Pixabay/Creative Commons Caso o usuário tenha dinheiro para receber, o site informa uma data que a consulta deve ser refeita para ter as informações sobre a quantia



O Banco Central (BC) liberou a consulta de valores esquecidos com bancos e instituições financeiras. No entanto, a maioria dos brasileiros que acessam o sistema não possuem dinheiro para resgate. Segundo o BC, apenas sete milhões de consultas apontaram valores a receber. Ao todo, foram mais de 20 milhões de acessos. A pesquisa sobre a disponibilidade dos recursos é simples, basta acessar o Sistema de Valores a Receber, do Banco Central, inserir o número do CPF ou CNPJ e data de nascimento. Caso o usuário tenha dinheiro para receber, o site informa uma data que a consulta deve ser refeita para ter as informações sobre a quantia e a forma de resgate. Os valores começam a ser pagos em 07 de março. O cronograma vai respeitar a data de nascimento ou de criação das empresas. As devoluções serão feitas preferencialmente via Pix. Para clientes sem acesso ao método de pagamento instantâneos, as instituições terão que entrar em contato para efetuar o pagamento.

*Com informações da repórter Carolina Abelin