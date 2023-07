Mais de 100 milhões de abelhas são mortas em MT devido aplicação errada de agrotóxico

Proprietário da fazenda responsável pelo uso inadequado do inseticida fipronil foi multado em R$ 225 mil e poderá responder por crime ambiental

Pixabay Agrotóxico fipronil causou a morte de mais de 100 milhões de abelhas no Mato Grosso



Pelo menos 60o colmeias foram intoxicadas e mais de 100 milhões de abelhas foram mortas nos municípios de Sorriso, Ipiranga do Norte e Sinop, na região norte do Estado do Mato Grosso. O caso ocorreu no mês de junho, mas só foi revelado na última semana. A maioria das abelhas eram de espécies ameaçadas de extinção e foram mortas devido ao uso inadequado de um agrotóxico. Após a notificação da morte das abelhas, servidores do Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso investigaram o ocorrido e as análises confirmaram a que a substância fipronil foi a causa da contaminação. O uso do inseticida é autorizado pelo Ibama, mas por ser um produto tóxico para as abelhas, o uso de aviões para aplicá-lo não né permito. O proprietário da fazenda responsável pela aplicação foi multado em R$ 225 mil e poderá responder por crime ambiental.

“O agrotóxico aplicado com avião tem seus riscos. Teria que ter sido analisada a região antes da aplicação (…) Abelha, não parece, mas é sensível e requer cuidados especiais. Todos nós sabemos disso. Eu acho que houve uma falha grave de atenção na aplicação do produto”, analisou o especialista consultado pela Jovem Pan News. Confira a reportagem completa no vídeo abaixo.

*Com informações do repórter Jhonnifer Santos