Mais de 2 milhões de brasileiros caíram na malha fina do IR 2022

Segundo a Receita Federal, a principal irregularidade é omissão de rendimentos

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Se o contribuinte tiver pendências, ele pode ser impedido de receber a restituição



Mais de 2 milhões de brasileiros estão com alguma pendência na Declaração Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e os documentos estão retidos pela Receita Federal para que os fiscais do órgão analisem a documentação. Se o contribuinte tiver pendências, ele pode ser impedido de receber a restituição, se tiver direito. Segundo a Receita Federal, a maioria das irregularidades estão ligadas à omissão de rendimentos ou ausência de informação recebida por algum dos seus dependentes. A partir do mês de junho, os contribuintes já podem consultar os erros no Imposto de Renda, sendo possível fazer a retificação para que documentação esteja em dia. Os brasileiros que não entregaram a declaração no prazo legal, terão que pagar multa com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo 20% do imposto devido.

*Com informações da repórter Iasmin Costa