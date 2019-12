EFE As bombas são lançadas pela própria Síria e pela aliada Rússia na tentativa de acabar com o último reduto rebelde



Mais de 235 mil pessoas fugiram do noroeste da Síria nas últimas duas semanas por causa de bombardeios. Esse dado é da Organização das Nações Unidas (ONU), que completa que os deslocamentos forçados esvaziaram uma das cidades da região.

As bombas são lançadas pela própria Síria e pela aliada Rússia na tentativa de acabar com o último reduto rebelde. A maior parte dos refugiados foi para o norte ou para campos na fronteira com a Turquia, que já estão totalmente ocupadas.

Outros seguiram para áreas controladas por rebeldes no norte de Alepo.

O regime de Bashar al-Assad controla 70% do território sírio e disse estar determinado a recuperar Idlib, tomada por rebeldes no início da guerra, há 8 anos. Os grupos têm apoio da Turquia no conflito, mas Ancara disse que negocia com Moscou um novo acordo de cessar-fogo na região.

Quase três milhões de pessoas viviam em Idlib, uma região controlada por jihadistas que é composta pela província de Idlib e partes de Alepo e Latakia.

* Com informações da repórter Nanny Cox