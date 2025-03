Mais de 75% dos rios da Mata Atlântica estão com qualidade da água regular

Relatório divulgado pela SOS Mata Atlântica às vésperas do Dia Mundial da Água, 22 de março, foi realizada em 145 pontos de coleta de 112 rios, em 67 municípios de 14 estados

Rovena Rosa / Agencia Brasil Rio Pinheiros segue como um dos quatro pontos com qualidade péssima



Um levantamento trouxe à tona uma preocupante realidade: mais de 75% dos rios da Mata Atlântica apresentam qualidade de água regular. O estudo, que analisou 112 rios ao longo de 2024, destacou nesta sexta-feira (21) a vulnerabilidade dos recursos hídricos dessa região crucial para o Brasil. Os dados, divulgados na véspera do Dia Mundial da Água, revelam que apenas 7,6% dos pontos monitorados têm qualidade boa, enquanto 13,8% são classificados como ruins e 3,4% atingem a pior classificação, péssima.

A comparação com o ano anterior mostra um aumento no número de rios com qualidade ruim e a permanência de quatro pontos com qualidade péssima, incluindo o Rio Pinheiros, em São Paulo, e o Ribeirão dos Meninos, em São Caetano do Sul.

O relatório aponta o saneamento básico precário e os impactos da crise climática como principais fatores para a crise hídrica. Apesar da meta de universalização do saneamento até 2033, cerca de 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada e esgoto sanitário. A falta de fiscalização e o despejo irregular de esgoto agravam a situação, enquanto a crise climática intensifica o problema, com secas aumentando a concentração de poluentes e chuvas intensas espalhando contaminantes.

No entanto, o relatório também destaca melhorias pontuais, como o Córrego Trapicheiros, no Rio de Janeiro, que passou de regular para boa qualidade, e o Córrego São José, que melhorou de ruim para regular. Gustavo Veronesi, coordenador da causa Água Limpa da SOS Mata Atlântica, afirma que os esforços para melhorar a qualidade da água não têm sido suficientes e que ações mais eficazes e investimentos urgentes em saneamento são necessários. Ele enfatiza que, sem uma abordagem mais robusta e coordenada, a situação dos rios da Mata Atlântica pode se deteriorar ainda mais, comprometendo a biodiversidade e a saúde das populações que dependem desses recursos hídricos.

