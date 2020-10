Mais de R$ 38 bi já foram gastos pelo governo federal em ações de saúde durante a pandemia

Valor corresponde a quase 1/3 de tudo o que foi usado em 2019 com o setor

Mateus Dantas/Estadão Conteúdo Já o gasto geral da pandemia, somando todos os setores, está em R$ 456 bilhões



Mais de R$ 38,2 bilhões já foram gastos pelo governo federal em ações de saúde durante a pandemia da Covid-19. O valor corresponde a quase 1/3 de tudo o que foi gasto no ano passado com o setor. Os dados são da consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados e contemplam gastos feitos ate o dia 20 de outubro. Já o gasto geral da pandemia, somando todos os setores, está em R$ 456 bilhões. A maior fatia foi destinada ao pagamento do auxilio emergencial. Até aqui o beneficio custou R$ 322 bilhões. Isso equivale a 10 vezes o que foi gasto no ano passado com o Bolsa Família.

Segundo o estudo da Câmara, a execução do orçamento acelerou nos últimos meses. O programa de auxilio ao setor cultural é um dos que estão com o pagamento em dia. Dos R$ 3 bilhões previstos para a iniciativa, R$ 2,7 já foram aplicados. Por outro lado, o auxilio ao setor de turismo só teve 15% da verba previsa repassada ate o momento. O governo prevê o aporte de R$ 5 bilhões no ramo. O chamado orçamento de guerra, aprovado pelo Congresso exclusivamente para os gastos com a pandemia, dispõe de R$ 605 bilhões.

*Com informações do repórter Levy Guimarães