Mais eleitores se dizem à direita do que à esquerda, aponta pesquisa do Senado

Outros 9% se declaram de centro e 55% disseram não se identificar com nenhuma das três frentes; levantamento também mostra que maioria confia nas urnas eletrônicas

Tiago Hardman/Futura Press/Estadão Conteúdo Pesquisa entrevistou eleitores por todo o país



A pesquisa Panorama Político 2022, realizada pelo Senado Federal, aponta que 21% dos eleitores brasileiros se declaram à direita, enquanto 11% dizem estar à esquerda. Outros 9% se declaram de centro e 55% disseram não se identificar com nenhuma das três frentes. O levantamento mostra um crescimento no número de pessoas que afirmam não ter um espectro político no país. Em 2019, 29% disseram ser de direita, 18% de esquerda e 32% de centro. A pesquisa também perguntou aos eleitores sobre o índice de confiança nas urnas eletrônicas. Os que declararam que confiam no sistema eleitoral são 66%. Outros 32% disseram que não confiam e 3% não souberam responder. Além disso, a maioria dos entrevistados disse ter vergonha de ser brasileiro – 62%. Apenas 31% sentem orgulho de viver no país. O Senado entrevistou 5.850 brasileiros nos últimos dois meses de 2021, nas cinco regiões do Brasil.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini