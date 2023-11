Manifestantes de movimento de luta por moradia ocupam prédio do Ministério da Saúde em São Paulo

Grupo alegou que edifício estava desocupado e estendeu faixas com dizeres como ‘nenhuma mulher sem casa’ como forma de protesto; policiais usaram spray e gás de pimenta para disperçar os participantes

Instagram/@flmbrasil/Reprodução Grupo afirmou que, enquanto houver pessoas sem casa, haverá luta de trabalhadores sem teto



Manifestantes ocuparam o prédio do Ministério da Saúde, localizado em São Paulo, na noite deste sábado, 25. O grupo levantava faixas do Movimento Frente de Luta por Moradia com dizeres como “Nenhuma mulher sem casa”. Participaram do ato homens, mulheres e crianças. A Polícia Militar foi acionada e foi até o local, na Avenida Nove de Julho, na região central de São Paulo, para conter a movimentação. O ministério informou que os policiais militares precisaram usar spray e gás de pimenta para poder dispersar o grupo. Depois de uma conversa com os manifestantes, as lideranças informaram aos policiais que o prédio estaria desocupado. Os agentes do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar tentaram dispersar os manifestantes e parte deles chegou a interditar um trecho da Avenida Nove de Julho. Não há informações sobre feridos até o momento. Parte do ato chegou até a ser transmitido pelas redes sociais. Relatos da Frente de Luta por Moradia indicam que os policiais militares utilizaram força repressiva para oprimir famílias que lutam por moradia. O grupo também afirmou que, enquanto houver pessoas sem casa, haverá luta de trabalhadores sem teto.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto