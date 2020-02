Mansão de Edemar Cid Ferreira deve ser vendida nesta terça; destino é incerto

IURI MORAES/ESTADÃO CONTEÚDO/AE A mansão é uma das maiores da cidade e foi construída entre 2000 e 2004



Os interessados em comprar a mansão do ex-dono do Banco Santos, Edemar Cid Ferreira, têm até o meio da tarde desta terça-feira (18) para dar os lances. Localizada em uma área nobre do Morumbi, na zona sul de São Paulo, a casa vai a leilão pela quarta vez. O certame é exclusivamente online e, até agora, já existem 14 habilitados para dar lance. Nas duas primeiras tentativas não houve interessados.

Já na última, que ocorreu em outubro do ano passado, a casa foi arrematada por 9 milhões de reais, mas o valor não foi aceito pela Justiça. Dessa vez, por decisão judicial, qualquer proposta acima de 10 milhões de reais será aceita. O montante corresponde a menos de 13% do valor original de avaliação, que era de 78 milhões de reais.

O imóvel faz parte da massa falida do Banco Santos, que deixou um rombo de mais de 2 bilhões de reais. A mansão é uma das maiores da cidade e foi construída entre 2000 e 2004. A casa tem 8 mil metros quadrados de área construída, foi projetada pelo arquiteto Ruy Ohtake e conta com paisagismo de Burle Marx. O custo de manutenção é de 1 milhão de reais por ano, e o IPTU fica na casa dos 600 mil reais.

Edemar Cid Ferreira morou pouco tempo no local com a família até que, em 2011, foi obrigado a deixar o imóvel. Pela lei de zoneamento, a região é residencial.

Em entrevista ao Jornal da Manhã no sábado, o advogado Pedro Amorim, diretor da empresa D1 Lance Leilões, responsável pelo certame, disse que quem arrematar pode dar outra destinação para o imóvel: “A zona é estritamente residencial, mas nada impediria, pelo o que a gente viu, de ser feito um condomínio de casas.”

A maioria dos móveis e obras de arte da mansão foi vendida em leilões anteriores. Mas quem arrematar a casa vai levar junto alguns objetos que ainda estão no local, como esculturas e uma mesa de 24 lugares. A expectativa é que a divulgação do resultado do leilão ocorra por volta das 15h.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni