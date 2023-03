Márcio França defende indicação de advogado de Lula ao STF

Cadeira da Corte estará disponível no mês de maio, após a aposentadoria compulsória do ministro Ricardo Lewandowski, que completa 75 anos

Reprodução/Instagram/marciofrancasp/25.09.2021 Márcio França é o atual ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula (PT)



O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, falou que a possível indicação de Cristiano Zanin, advogado pessoal de Lula (PT), para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), seria uma “obviedade das obviedades” e que o advogado é “fiel” e “leal” ao presidente da República: “Até os concorrentes do Zanin concordam, ele foi quem mais se credenciou”. A afirmação foi dada em entrevista ao jornal O Globo publicada nesta segunda, 27. A cadeira do STF estará disponível no mês de maio, após a aposentadoria compulsória do ministro Ricardo Lewandowski, que completa 75 anos no dia 11 deste mês e deve antecipar sua saída para meados de abril. A vaga é a primeira de duas indicações que Lula deve fazer ao SFT em 2023, pois a ministra Rosa Weber também completa a idade limite para a aposentadoria compulsória de servidores públicos federais no dia 2 de outubro deste ano.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha