Marginal Pinheiros deve ganhar mais 8 km de extensão

Projeto deve beneficiar até 1,3 milhão de pessoas, reduzindo o tempo gasto no trânsito da região

Ronaldo Silva/Estadão Conteúdo Marginal Pinheiros deverá ser ampliada até o final do próximo ano



A prefeitura de São Paulo planeja investir cerca de R$ 8 milhões nas obras para expandir um trecho da Marginal do Rio Pinheiros em até 8 km. A via é uma das mais importantes da capital paulista, e essas obras beneficiariam mais de 1,3 milhão de pessoas. A prefeitura publicou no diário oficial da cidade um edital para contratação de projetos executivos para aumentar a via. O novo trecho, previsto para ser construído às margens dos rios Pinheiros e Jurubatuba, vai da avenida Guido Caloi, na altura da ponte João Dias, até a ponte Vitorino Goulart, em Interlagos. A previsão da gestão municipal é de que as propostas sejam abertas no dia 3 outubro e, depois de contratados, os projetos sejam finalizados em até sete meses. Até o momento, não há previsão para início das obras. Estima-se que o tempo gasto no trânsito pelos motoristas entre a ponte Transamérica e a avenida Guido Caloi, até a região de Interlagos, diminua de maneira considerável após a obra.

*Com informações do repórter Victor Moraes