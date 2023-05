Marina Silva se apresenta na Comissão de Meio Ambiente da Câmara nesta quarta-feira

Ministra deve ser questionada pelos parlamentares a respeito do aumento do desmatamento na Amazônia e da criação da autoridade nacional de segurança climática

EVARISTO SA / AFP Marina Silva durante sua posse como ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas



Nesta quarta-feira, 3, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deve apresentar aos deputados federais o trabalho que tem sido feito pela pasta para atingir as metas de desenvolvimento sustentável do país. Convidada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, a ministra também deve ser questionada pelos parlamentares a respeito do aumento do desmatamento na Amazônia. Em março, o volume de desmatamento na região chegou a triplicar e fez com que o primeiro trimestre de 2023 fechasse com a maior área desmatada em pelo menos 16 anos. Foram derrubados 867 km² de floresta, o equivalente a quase mil campos de futebol desmatados de mata nativa por dia. Os dados são do monitoramento por satélite do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Marina Silva também deve atualizar os deputados a respeito dos recursos prometidos pelos Estados Unidos e países da Europa para o Fundo Amazônia.

Há duas semanas, a Casa Branca anunciou uma doação de US$ 500 milhões para o fundo destinado à preservação da floresta amazônica. Os deputados também devem fazer perguntas a respeito da criação da autoridade nacional de segurança climática. A minuta do projeto está em análise na Casa Civil e essa é uma das promessas do presidente Lula à ministra Marina Silva. A ideia da medida é criar uma autarquia que alavanca subsídios para a execução da Política Nacional Sobre Mudança do Clima. Isso engloba regulação, monitoramento e outras ações voltadas para mudanças climáticas. Ainda não há consenso se a matéria será enviada ao Congresso Nacional como Projeto de Lei ou Medida Provisória.

*Com informações da repórter Paula Lobão