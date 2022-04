Mário Sarrubbo é o mais votado para se manter no cargo de procurador-geral de SP

Governador Rodrigo Garcia tem até 15 dias para decidir se aceita o nome e para formalizar quem fica no posto

Reprodução/Twitter/@MarioSarrubbo Mario Sarrubbo, procurador-geral de Justiça de São Paulo



Por 1.385 votos, o atual procurador-geral do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, venceu a eleição para continuar no cargo até 2024. Sarrubbo está na função desde 2020. A votação aconteceu no último sábado e uma lista com três nomes foi entregue ao atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB). Na lista tríplice, além de Sarrubbo estão outros dois nomes que foram mais votados na eleição, os procuradores Marcos Hideki Ihara e Fabio Tebecherani Kalaf. Apesar do resultado, todos eles ainda estão na disputa pelo cargo. Agora, o governador de São Paulo tem 15 dias para decidir se vai acatar ou não o resultado da votação. Pelas regras, o chefe do Executivo pode nomear qualquer um dos três nomes mais votados no pleito. Se o prazo vencer, e Garcia não tomar nenhuma decisão, automaticamente valerá o da eleição. A expectativa, no entanto, é que ele deve realmente formalizar o nome de Mário Luiz Sarrubbo no cargo.

*Com informações do repórter Vinícius Rangel