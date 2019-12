Matrículas no Ensino Médio em escolas públicas diminuem em 2019, diz Inep

Estadão Conteúdo A queda nas matrículas também foi verificada no Ensino Fundamental, que vai do primeiro ao nono ano



As matrículas no Ensino Médio em escolas públicas caíram 4,3% em 2019 na comparação com o ano passado. Ao todo são mais de 6.400 milhões estudantes inscritos nesta etapa. Este foi o pior desempenho entre todas as fases do ensino básico na comparação com 2018, de acordo o Censo Escolar, divulgado nesta segunda-feira (30).

A queda nas matrículas também foi verificada no Ensino Fundamental, que vai do primeiro ao nono ano. O número de alunos inscritos caiu 1,6%, passando de 21.7 milhões de estudantes, para 21,4 milhões. Também caiu 9% a quantidade de matrículas na EJA (Educação de Jovens e Adultos), na modalidade presencial. Já o número de crianças de zero a três anos inscritas em creches subiu 4,2%.

O Censo Escolar é realizado anualmente pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC). O total de matrículas é importante para a distribuição de recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e também para a execução de programas na área educacional.

