Mauro Vieira conversa com representante comercial dos EUA, em meio à expectativa sobre ‘tarifaço’ 

Ministro das Relações Exteriores dialogou com Jamieson Greer na última sexta-feira (7) sobre medidas tarifárias; novas reuniões para tratar do panorama bilateral entre os países estão previstas para as próximas semanas

Reunião entre Mauro e Jamieson Greer ocorreu por telefone e durou cerca de 40 minutos



O Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, conversou na última sexta-feira (7) com o representante comercial dos Estados Unidos para discutir medidas tarifárias. Esta reunião, que ocorreu por telefone e durou cerca de 40 minutos, foi seguida por um comunicado oficial do Itamaraty nas redes sociais. O comunicado destacou que ambos os países concordaram em iniciar um diálogo sobre a relação comercial, resultando na criação de um grupo de trabalho no âmbito do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica para tratar de temas tarifários. Novas reuniões estão previstas para a próxima semana, com a primeira delas sendo realizada de forma virtual.

Antes dessa conversa, o representante comercial dos Estados Unidos também dialogou com o Vice-Presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Este encontro, que também ocorreu por telefone, aconteceu na mesma data em que uma reunião sobre o preço dos alimentos foi realizada na Presidência da República. Embora poucos detalhes tenham sido divulgados sobre o teor da discussão, a expectativa é que o diálogo continue nas próximas semanas, sinalizando um esforço conjunto para abordar questões comerciais críticas.

A questão tarifária é uma promessa de campanha do presidente norte-americano Donald Trump, que busca implementar medidas sobre o aço e o alumínio. O governo brasileiro, por sua vez, está se antecipando a essas ações, buscando abrir um diálogo para evitar impactos negativos. Além do aço e do alumínio, outras medidas tarifárias que possam ser implementadas pelos Estados Unidos também serão discutidas. A situação é acompanhada de perto, não apenas pelo Brasil, mas por outros países que também podem ser afetados pelas políticas tarifárias do governo Trump.

