MEC anuncia novas datas para Sisu, Prouni e Fies

Roosewelt Pinheiro/ABr A consulta dos estudantes às vagas disponíveis no Sistema de Seleção Unificada poderá ser feita a partir do dia 30 de junho



O Ministério da Educação divulgou novas datas para as inscrições nos programas Sisu, ProUni e Fies. Os cadastros para o SiSU, que começariam nesta terça-feira (16), agora serão recebidos entre os dias 7 e 10 de julho. As inscrições para o Proni serão realizadas no dia 14 de julho, e do Fies de 21 a 24 de julho.

A mudança ocorre devido à suspensão de algumas atividades acadêmicas e administrativas nas universidades em consequência da pandemia de coronavírus.

De acordo com o secretário de Ensino Superior do MEC, Wagner Vilas Boas Souza, antes do adiamento seriam ofertadas 40 mil vagas. A prorrogação permitiu um acréscimo de 20%, elevando à 51 mil vagas disponíveis.

Outra novidade divulgada pelo MEC é que a partir do segundo semestre será possível fazer a inscrição para cursos de Educação a Distância no Sisu. A expectativa é que o edital para o Sidu seja publicado nesta quarta-feira (17).

A consulta dos estudantes às vagas disponíveis no Sistema de Seleção Unificada poderá ser feita a partir do dia 30 de junho. Para o ProUni, a previsão para consulta de vagas estará disponível a partir de 7 de julho e do FIES, no dia 14 do mesmo mês.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou em uma rede social que, além das 51 mil vagas disponibilizadas, o número pode aumentar. E que haverá oferta em cursos a distância.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda