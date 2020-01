MEC divulga nesta sexta resultados do Enem 2019

ESTADÃO CONTEÚDO O participante vai saber qual foi a nota da Redação, que varia de zero a mil, e também a pontuação que conseguiu em cada uma das quatro provas



As notas individuais dos estudantes que prestaram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, de 2019 serão divulgadas nesta sexta-feira (17). O resultado ficará disponível no site.

Lá, o candidato terá que entrar na Página do Participante e inserir o CPF e a senha que já cadastrou no momento da inscrição. Quem não se lembra do código poderá pedir para redefinir.

O participante vai saber qual foi a nota da Redação, que varia de zero a mil, e também a pontuação que conseguiu em cada uma das quatro provas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

As notas do Enem são calculadas de acordo com a TRI – Teoria de Resposta ao Item. Nesse modelo, o sistema analisa em quais questões o estudante conseguiu escolher a alternativa correta e dá um peso específico para cada acerto.

Por isso, dois estudantes que tenham errado a mesma quantidade de perguntas, por exemplo, podem ter resultados diferentes.

Os três principais programas do Ministério da Educação que usam as notas do Enem já estão com os cronogramas definidos e vão abrir inscrições nas próximas semanas.

O primeiro será o Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, que distribui vagas em instituições públicas de ensino superior, e começa a seleção na próxima segunda-feira.

Para os “treineiros”, ou seja, alunos que prestaram o Enem, mas ainda não concluíram o ensino médio em 2019, o boletim individual será publicado em março.

*Com informações do repórter Vitor Brown