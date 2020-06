MEC começa consulta sobre mudança de datas do Enem neste sábado

Sérgio Neves - Estadão Conteúdo Alunos poderão votar possível adiamento do Enem 2020



O Ministério da Educação vai abrir, neste sábado (20), enquete para que os inscritos no Enem 2020 possam opinar na nova data da avaliação. A partir das 10h, os alunos que acessarem a Página do Participante vão poder optar pelo adiamento das provas em 30, 60 ou 180 dias das datas previstas nos editais.

Para os candidatos que escolheram fazer a prova impressa, as opções variam entre 6 e 13 de dezembro de 2020; 10 e 17 de janeiro de 2021 e 2 e 9 de maio também de 2021. Já para aqueles que farão, pela primeira vez, o Enem digital, as novas datas são 10 e 17 de janeiro de 2021; 24 e 31 de janeiro ou 16 e 23 de maio também do ano que vem.

A participação na enquete é voluntária e os votos serão colhidos até às 23h50 do dia 30 de junho. A prova estava marcada inicialmente para novembro deste ano, mas foi adiada devido à pandemia da Covid-19, que levou as escolas a suspender as aulas presenciais.

A suspensão da data do Enem ocorreu depois que o governo federal enfrentou questionamentos judiciais, de entidades e estudantes cobrando o adiamento. Segundo o governo, mais de seis milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2020.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini