Medo do coronavírus cancela shows e fecha museus pelo mundo

Pixabay Na França, o Museu do Louvre está restringindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe



O avanço do novo coronavírus também afeta o setor cultural em várias partes do mundo. Shows foram cancelados e museus e parques estão fechados por precaução.

Em Nova York, os tradicionais teatros da Broadway ficarão fechados temporariamente. O mesmo acontece com o museu Van Gogh, em Amsterdam, na Holanda.

Na França, o Museu do Louvre está restringindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe. Por risco de infecção, o Museu do Prado e diversos outros centros culturais na Espanha estarão fechados até novo aviso.

A Disney anunciou na noite desta quinta-feira (12) que os parques em Orlando e Paris ficarão fechados a partir de domingo.

A situação se repete na América do Sul. Turistas europeus e americanos que visitam Buenos estão decepcionados ao encontrar museus e até estádios fechados.

No Peru shows com mais de 300 pessoas estão proibidos. As edições do Lollapalooza no Chile e Argentina foram adiadas.

No Brasil, a organização do evento estuda adiar o festival para o segundo semestre.

O DJ Alok cancelou as turnês que faria na próxima semana nos Estados Unidos e, em abril, na China.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda