Mega da Virada deve pagar R$ 300 milhões e lota lotéricas

Marcelo Camargo/Agência Brasil As apostas para a Mega-Sena da Virada começaram no dia 11 de novembro



A Mega-Sena da Virada vai pagar, neste ano, um prêmio de cerca de R$ 300 milhões. Para concorrer, é fácil: as apostas têm o mesmo valor da Mega-Sena regular, R$ 4,50, e podem ser feitas com os volantes específicos do concurso.

A probabilidade de vencer em cada um deles o varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50 milhões.

Mas tem gente que já sabe o que vai fazer com o dinheiro caso seja vencedor. Marcos Roberto diz que não costuma jogar sempre, mas não podia deixar de participar da Mega da Virada. “Primeiro de tudo pagaria o apartamento que eu comprei e, com o resto, abriria um negócio para mim, para a minha família. E viajar, que faz tempo que eu não vou”, contou.

João Carlos, por outro lado, tem planos diferentes. “Ajudar quem precisa em primeiro lugar. Dinheiro é só modo de viver, o resto, você adquire com o dia a dia. O meu trabalho, aqui no condomínio, me dá meu viver. Então se chegasse um dinheiro desse para mim, eu ajudaria quem precisa”, disse.

As apostas para a Mega-Sena da Virada começaram no dia 11 de novembro. Como acontece em todos os concursos especiais, o prêmio não acumula: caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas – e assim por diante.

No ano passado, o valor estimado era de R$ 200 milhões, mas alcançou R$ 302 milhões no dia do sorteio. 52 apostas dividiram o prêmio. Desde 2009, no primeiro sorteio da Mega da Virada, mais de R$ 99 milhões em prêmios deixaram de ser resgatados.

*Com informações do repórter Victor Moraes