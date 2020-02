Mega-Sena acumula pela 15ª vez e sorteia R$ 190 milhões neste sábado

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Mega-Sena pode pagar neste fim de semana o quarto maior prêmio de sua história



Após acumular pela décima quinta vez consecutiva, a Mega-Sena pode pagar 190 milhões de reais neste sábado. Se houver aposta vencedora, o valor pago deverá ser o quarto maior da história dos sorteios regulares. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio poderia render R$ 491 mil por mês se fosse aplicado na poupança.

A designer Brenda Ramos contou que, se ganhasse na Mega-Sena, iria investir o dinheiro. “Eu com certeza aplicaria esse dinheiro comprando imóveis para fazer investimentos, justamente para ter o retorno. Uma hora o dinheiro acaba, e aí você não sabe mais o que fazer!”

Segundo especialistas, a probabilidade de acertar os seis números e levar o prêmio máximo é de uma em R$ 50 mi. Apesar da dificuldade, o vendedor Luis Paulo Chagas joga todas as semanas e nunca perde as esperanças. “Assim como qualquer outro brasileiro, a gente tem sonhos. Eu vim em busca disso. Se 99% de chance, tem 1%, a gente precisa acreditar. Quando você acredita nesse 1%, a coisa já acontece. Isso que me faz, cada vez mais que chego próximo, continuar jogando.”

O sorteio da Mega Sena será realizado no espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das oito horas da noite. As apostas podem ser feitas até às sete horas deste sábado em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online no site da Caixa Econômica Federal.

* Com informações da repórter Letícia Santini.