Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 200 milhões nesta quinta-feira

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (27) prêmio estimado em R$ 200 milhões.O valor, se aplicado na poupança, pode render cerca de R$518 mil mensalmente.

O sorteio das dezenas do concurso 2.237 será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio, acumulado pela 16ª vez consecutiva, é o terceiro maior da história da Mega-Sena em concursos regulares, sem contar a Mega da Virada.

Se preferir aplicar o dinheiro em bens, o ganhador poderá comprar 40 coberturas de luxo, de 500 metros quadrados, no bairro de Copacabana, na cidade do Rio Janeiro.

Os interessados podem fazer apostas até às 19h em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa. A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

O sorteio da Mega-Sena é aberto ao público, que também pode acompanhar nas redes sociais: no Facebook e no canal Caixa no Youtube.

*Com informações da Agência Brasil.