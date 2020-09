Meghan Markle e Harry criam polêmica ao gravar mensagem pedindo que americanos votem

Trump reagiu às declarações dizendo que não é fã de Meghan, mas deseja sorte para o príncipe Harry

Reprodução/Instagram O Palácio de Buckingham se distanciou da polêmica e, provocado pelos jornais ingleses, disse que não comentaria o assunto



Mesmo a milhares de quilômetros de distância, o casal Harry e Meghan voltou a criar polêmica no Reino Unido. O príncipe e a esposa dele, que atualmente moram na Califórnia, estão sendo duramente criticados na imprensa britânica nesta quinta-feira (24). Não caiu nada bem a mensagem gravada pelos dois pedindo para que os americanos votem na eleição presidencial que se aproxima. Nem Meghan nem Harry endossam categoricamente o candidato democrata Joe Biden, mas fica claro que o casal está pregando o voto contra o atual presidente Donald Trump.

Harry diz na mensagem que é vital rejeitar o discurso de ódio, a desinformação e a negatividade online. Meghan ressalta que esta é a eleição mais importante em uma geração e que os americanos precisam participar. Ocorre que a família real britânica tem a obrigação de se manter politicamente neutra e esse tipo de comentário por um integrante da Família Real jamais seria tolerado aqui na Grã Bretanha. É fato que o casal deixou as posição oficial que ocupava dentro da realeza para ir morar nos Estados Unidos, mas Harry não renunciou ao título de príncipe — e para os analistas ele continua representando a imagem do país mesmo estando no exterior.

Como o próprio neto da rainha ressalta no vídeo divulgado na quarta (23), ele sequer pode votar na Grã Bretanha justamente por ser integrante da Família Real. O Palácio de Buckingham se distanciou da polêmica e, provocado pelos jornais ingleses, disse que não comentaria o assunto. Mas os principais diários de Londres trazem informações de bastidores alegando que interlocutores da rainha avaliam que Harry passou dos limites. O presidente Donald Trump também reagiu às declarações dizendo que não é fã de Meghan, mas deseja sorte para o príncipe Harry porque ele iria precisar.

Desde que deixaram a Grã Bretanha, Harry e Meghan adotaram um estilo de vida que é constantemente criticado na Inglaterra. O casal assinou recentemente um contrato multimilionário com a Netflix para produção de conteúdo audiovisual. Os jornais conservadores ingleses questionam agora se Meghan também não teria pretensões políticas. Se este for o caso, qual seria o papel de Harry na equação