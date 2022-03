Menina de 7 anos canta em bunker na Ucrânia e emociona civis

Psicóloga explica que a música tem o poder de aliviar o sofrimento das pessoas envolvidas no horror de conflito bélico

Reprodução/Jornal da Manhã/Jovem Pan Amélia, de apenas 7 anos, cantando para civis ucranianos em um bunkerAmélia, de apenas 7 anos, cantando para civis ucranianos em um bunker



Na última semana, viralizou nas redes sociais um vídeo de uma menina de apenas 7 anos cantando para refugiados dentro de um bunker na Ucrânia. Enquanto cantava, Amélia foi gravada por uma jornalista, que descreveu a canção como um ‘raio de luz’. No esconderijo, todos se emocionaram com o gesto da garota. A música tem o poder de mexer com os sentimentos das pessoas mesmo em momento de medo e tristeza. Em 1985, We Are The World, composta por Michael Jackson e Lionel Richie, reuniu diversos artistas numa iniciativa de combate à fome na África. Assim como essas canções, a música cantada por Amélia teve o poder de levar empatia e conexão `s pessoas que vivem uma situação de guerra.

A psicóloga Ana Weintraub explica que as canções são ferramentas capazes de alterar as estruturas cerebrais. “Em um momento como esse, essa menina, quando ela canta uma música, não só quando eu escuto, mas quando eu canto, eu me sinto parte da música. Você potencializa esse efeito. E ela canta ali uma música que traz esperança, traz força. E em grupo. Então, todo mundo entra na mesma sintonia. É uma forma de anestesiar a dor. Porque é uma dor, é tristeza, é uma emoção básica que ela está sentindo. É uma forma de sair um pouco daquela situação, e a gente perceber como a gente está e que a gente tem esperança para um futuro, pra uma solução”, diz.