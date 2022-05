Menina de 9 anos é morta por bala perdida em Angra dos Reis; suspeito foi identificado

Garota estavam com parentes na noite do domingo, 1º, quando foi atingida no pescoço

Reprodução/Twitter Polícia fluminense analisa imagens do circuito de segurança da região para identificar o atirador



Uma menina de 9 anos morreu após ser atingida por uma bala perdida em uma favela na cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde, sul do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na noite do domingo, 1º. A garota estava com parentes em um momento de lazer na comunidade quando uma troca de tiros aconteceu e a criança foi atingida na altura do pescoço. Ela chegou a ser socorrida e leva para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia fluminense analisa imagens do circuito de segurança da região para identificar o atirador. Um suspeito de participação do tiroteio já foi identificado. A menina é a segunda criança morta por bala perdida no Rio de Janeiro neste ano.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga