Menino com autismo mantido em canil será enviado para o Conselho Tutelar após alta

Criança de oito anos está internada em um hospital do Rio de Janeiro se recuperando após ser resgatada

Reprodução/Rádio Jovem Pan A mãe e a avó da criança foram presas em flagrante e disseram que não tinham condições financeiras e para dar a devida assistência



O menino autista de oito anos de idade que era mantido pela mãe e pela avó dentro de um canil vai se recuperando bem. A polícia do Rio de Janeiro recebeu denúncias e efetuou flagrante nesta semana na comunidade do Machado, em Belford Roxo, na baixada fluminense, e encontrou a criança debilitada no canil onde o menino vivia. Mãe e avó do menor de idade foram presas. A criança está internada em um hospital do Rio de Janeiro se recuperando. Segundo médicos, ele chegou muito frágil na unidade e, quando estiver em condições de receber alta, não voltará para casa. O entendimento é de que não existe ambiente para o retorno dele. Ele será encaminhado para o Conselho Tutelar para uma eventual futura adoção. A mãe e a avó da criança foram presas em flagrante e disseram que não tinham condições financeiras e disponibilidade para dar a devida assistência ao menino autista.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga