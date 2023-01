Menino de cinco anos é atacado por pitbull em Araruama no Rio de Janeiro

Segundo as últimas informações médicas, a situação é grave e o garoto deve passar por um segundo procedimento cirúrgico

Um menino de cinco anos foi atacado por um cachorro da raça pitbull no município de Araruama, na chamada Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ele teve que passar por uma cirurgia e, segundo as últimas informações médicas, devido à situação grave o garoto deve precisar passar por mais um procedimento cirúrgico. A situação é grave e, de acordo com as informações da Polícia Militar, que segue investigando o caso, o canil que abrigava o cão funcionava de forma irregular. As grades não estariam posicionadas de forma adequada e por isso o cachorro teria conseguido sair do local. Naquele momento, três crianças estavam passando pela rua e uma delas foi atacada. Os policiais militares não conseguiram contato com o proprietário do canil. Segundo o último posicionamento da prefeitura de Araruama, o local será interditado. As autoridades ainda tentam localizar o proprietário, para que ele preste depoimento à Polícia Civil. Segundo as investigações, não é a primeira vez que um caso semelhante a este acontece no município.

*Com informações do repórter Mateus Kolzer