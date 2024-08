Mercado automotivo alcança 1 milhão de veículos vendidos no primeiro semestre de 2024

Resultado supera em 15,4% as vendas acumuladas nos primeiros seis meses do ano passado

ANDER GILLENEA / AFP Em comparação com 2012, o setor encolheu mais de 30%



O setor automotivo está em plena discussão sobre a retomada do mercado, com fábricas operando com metade da capacidade ociosa, apesar das altas nas vendas neste ano. Em 2024, o mercado automotivo registrou um aumento de 15% nas vendas. Em comparação com 2012, o setor encolheu mais de 30%. Naquele ano, o Brasil chegou a 3,8 mil emplacamentos recorde e parecia que as montadoras atingiriam sua capacidade instalada de 4,5 milhões de veículos. O presidente da Fenabrave, Andreta Júnior, abriu o congresso da Federação das Concessionárias em São Paulo, discutindo a efetiva retomada do setor no Brasil. Ele destacou que a Fenabrave representa 7.800 revendedores de automóveis, caminhões, ônibus e tratores, espalhados por 1.100 mil cidades, gerando 315 mil empregos diretos.

As concessionárias de veículos no Brasil apostam que o contato direto com os consumidores prevalecerá por muito tempo, apesar das iniciativas online testadas na Europa e nos Estados Unidos não terem sido satisfatórias. O presidente da Anfavea, Márcio Lima, analisou a recuperação de 2024, destacando um crescimento constante nos emplacamentos, embora a produção não tenha acompanhado o mesmo ritmo devido ao impacto das importações. A abertura do 32º Congresso Expo Fenabrave contou com a presença do prefeito Ricardo Nunes, que defendeu a troca dos ônibus a diesel por elétricos para conter a poluição. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também participou do evento, destacando a importância da exportação de tecnologia e a renovação da frota, que hoje tem uma média de 19 anos no Brasil.

*Com informações do Marcelo Mattos