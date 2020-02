Mercado de fusões e aquisições tem panorama de crescimento em 2020

Antônio Milena/ABR A grande expectativa para 2020 é a conclusão ainda no primeiro semestre do acordo da Embraer com a Boeing



O mercado aposta em novo recorde de fusões empresarias no Brasil em 2020. O consultor Oscar Malvessi destaca os indicadores econômicos positivos, juros, inflação, crescimento gradual e discussão das reformas estruturais no Brasil.

“Na visão internacional, com toda essa mudança governamental que está havendo, realmente mudou e está muito positivo. As perspectivas de novas oportunidades de investimento no Brasil são surpreendentes e acho que esse ano teremos um destaque muito grande para as operações, seja na compra e venda de empresas, seja na área de investimentos de infraestrutura, considerando o trabalho que o governo tem feito na liberação das privatizações.”

Em 2019, as fusões e aquisições empresariais cresceram pelo terceiro ano consecutivo, com o recorde de 1.231 transações concretizadas. A grande expectativa para 2020 é a conclusão ainda no primeiro semestre do acordo da Embraer com a Boeing.

Na comparação com 2018, houve um crescimento de 27,3%. Os setores de inovação, tecnologia e internet lideram as fusões, com destaque para as regiões Sudeste e Sul do Brasil.

Com informações do repórter Marcelo Mattos