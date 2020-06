Mercado pet continua animado apesar do avanço da pandemia

O setor já movimentou quase R$ 2,5 bilhões na comparação com o mesmo período do ano passado

Reprodução-Twitter Mineirão Os itens mais vendidos do mercado pet estão rações, produtos veterinários e de higiene e bem estar



O mercado de pets no Brasil continua animado, apesar da pandemia do coronavírus. Apenas no primeiro trimestre do ano, as vendas online do setor cresceram 65%, segundo o Instituto Pet Brasil.

O valor movimentado saltou para quase R$ 2,5 bilhões na comparação com o mesmo período do ano passado. O sócio-diretor da Cobasi, Ricardo Nassar, disse ter ficado surpreso com o comportamento do consumidor neste momento.

Para quem ainda não tem um bichinho, a quarentena despertou a vontade de adotar um. É o que conta a veterinária do Centro de Adoção de Cães e Gatos de São Paulo, Telma Rocha Tavares.

O casal David Tanaka e Anita Ueda, por exemplo, decidiram atender a um pedido antigo dos filhos: ter um animalzinho de estimação. Eles vieram até o centro de adoção da prefeitura de São Paulo para buscar a Luna.

Segundo o Instituto Pet Brasil, entre os itens mais vendidos do mercado pet estão rações, produtos veterinários e de higiene e bem estar.

*Com informações da repórter Nicole Fusco