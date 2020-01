Mesmo com erro em notas do Enem, inscrições do Sisu começam na terça

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A cada dia do período de inscrição o sistema se encerra e abre na manhã seguinte, mostrando a classificação parcial dos candidatos aos cursos pretendidos



As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) serão aberta na terça-feira (21) e poderão ser feitas até sexta (24). O estudante que não zerou a redação do Enem poderá escolher até duas opções de vagas em ordem de preferência — informando curso, instituição, local de oferta e turno desejador.

Segundo o MEC, 128 instituições de ensino oferecerão mais de 237 mil vagas neste ano. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet e o resultado final será divulgado no dia 28.

A cada dia do período de inscrição o sistema se encerra e abre na manhã seguinte, mostrando a classificação parcial dos candidatos aos cursos pretendidos — assim como a nota de corte, que é a menor pontuação necessária para que estudante fique entre os potencialmente selecionados.

Essa nota é apenas uma referencia para ajudar os alunos a alterarem as opções de curso caso julguem necessário.

A data de inscrição no Sisu foi mantida mesmo com a falha nos gabaritos do Enem. A expectativa, de acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, é que a situação seja resolvida ainda nesta segunda-feira (20).

O governo identificou a falha nas notas a partir do relato dos candidatos nas redes sociais e aposta em uma solução rápida do problema.

O MEC disponibilizou o e-mail enem2019@inep.gov.br para receber reclamações e a expectativa é de que todas as mensagens recebidas sejam analisadas até a noite desta segunda.

*Com informações do repórter Antônio Maldonado