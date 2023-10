Meta soma 3,14 bilhões de usuários ativos por dia no mundo

Empresa de Mark Zuckerberg registrou alta de 7% em comparação a 2022

Lionel BONAVENTURE / AFP Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, já soma mais de 3 bilhões de pessoas ativas em todo o mundo



A Meta, dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, gerida por Mark Zuckerberg, chegou à marca de 3,14 bilhões de usuários ativos por dia em 2023. O número é 7% superior em relação ao ano passado. Com isso, a empresa registrou um crescimento de receita acima da expectativa de analistas. Para se ter ideia, a big tech faturou no terceiro trimestre deste ano US$ 34,2 bilhões. O resultado ficou acima da estimativa média dos analistas que era de uma receita de US$ 33,5 bilhões. O lucro líquido foi de US$11,58 bilhões, o que representa um crescimento de 164% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Isso mostra que, apesar de estar com um quadro menor de funcionários, a Meta mantém os resultados. Nos últimos anos, a empresa reduziu em 24% o número de funcionários. O corte mais recente ocorreu entre o fim de 2022 e a metade de 2023, quando houve o desligamento de mais de 21 mil trabalhadores no mundo todo, incluindo no Brasil. Hoje, a big tech tem 66 mil funcionários.

*Com informações do repórter Bruno Meyer.