Michel Temer diz que Ricardo Nunes é ‘figura decente’

BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O MDB, partido do ex-presidente, faz parte da coligação que apoiou a candidatura de Bruno Covas à prefeitura



O ex-presidente, Michel Temer, disse que polêmicas envolvendo o vice na chapa de Bruno Covas, Ricardo Nunes, não são nada mais que conversas. Temer deu a declaração enquanto votava, na Pontifícia Universidade Católica, na zona oeste de São Paulo, neste domingo, 29. O emedebista chegou acompanhado de um segurança por volta das 7h15. Temer declarou apoio à permanência de Bruno Covas na prefeitura. “Acho que o Bruno vem fazendo um bom trabalho, um trabalho de muita competência. A continuidade dele é desejável em um sistema em que há reeleição.”

O MDB, partido do ex-presidente, faz parte da coligação que apoiou a candidatura de Bruno Covas à prefeitura. Perguntado sobre o vice da chapa, Temer disse que Ricardo Nunes é uma “figura decente”. “Tem polêmica, não tem nada que comprove absolutamente. Só conversa, nada mais do que conversa. Uma figura decente, correta, eu o conheço a um tempo e tenho certeza que vai ajudar muito o Bruno Covas”, disse. O adversário de Covas, Guilherme Boulos, vota no mesmo local que o ex-presidente Michel Temer, mas após diagnóstico positivo para a Covid-19, Boulos permaneceu em isolamento domiciliar.

*Com informações da repórter Nanny Cox