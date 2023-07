Michelle Bolsonaro fala em ‘desejo no coração de chegar à Presidência’

Ex-primeira-dama tem intensificado sua atuação na política por meio do PL Mulher

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/05/2023 Michelle Bolsonaro falou sobre o desejo de chegar à Presidência da República



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro falou neste sábado, 15, sobre o “desejo de chegar à Presidência da República”. A declaração foi dada durante evento do PL Mulher em João Pessoa, na Paraíba. Na oportunidade, ela contou que desde os 14 anos fazia política pública “sem saber” com trabalhos voluntários. Michelle Bolsonaro também relatou ações em que participou durante o governo Jair Bolsonaro, como por exemplo a inclusão de pessoas com deficiente visual de um olho no Benefício de Prestação Continuada (BPC), pensão vitalícia para crianças com microcefalia, além de criação de política para educação de surdos. “Pude ver com os meus olhos a realidade das pessoas que mais precisam. Deus me forjou naquele momento para poder cuidar dessas pessoas. E o desejo no meu coração de chegar à Presidência…”, disse. Nos últimos dias, a ex-primeira-dama tem intensificado a sua atuação na política por meio do PL Mulher, que é voltado para a participação feminina. Michelle Bolsonaro é considerada uma das sucessoras do marido na disputa pela Presidência da República em 2026, já que o ex-presidente está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

*Com informações do repórter André Anelli.