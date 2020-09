Michelle Bolsonaro depõe em São Paulo sobre investigação de ofensas na internet

A polícia deve pedir a quebra de sigilo dos usuários investigados para descobrir a origem dos ataques

Isac Nóbrega/PR



A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, esteve pessoalmente em São Paulo para autorizar a abertura de um inquérito da Polícia Civil que vai investigar xingamentos e ameaças contra ela nas redes sociais. O teor das ofensas não foi divulgado. A esposa do presidente Jair Bolsonaro foi ouvida na tarde da quinta-feira, 24, na sede do DEIC, o Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado, na zona norte da capital. Segundo a Polícia Civil, o advogado da primeira-dama entrou com um processo contra usuários que ofenderam a honra dela nas redes. A polícia deve pedir a quebra de sigilo dos usuários para descobrir de onde vieram as ofensas.

*Com informações do repórter Leonardo Martins