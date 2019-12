Michelle deve passar por cirurgia e não viaja com Bolsonaro para a Bahia

Estadão Conteúdo Segundo o presidente, a primeira-dama não gosta de pescar, então preferiu ficar com os familiares



A primeira-dama Michelle Bolsonaro deve passar por uma cirurgia nos próximos dias e, por isso, não viajou com o presidente Jair Bolsonaro à Base Naval de Aratu, na Bahia, onde ele vai passar o Ano Novo.

Antes de embarcar, na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que se trata de uma “coisa simples”, mas não detalhou a qual procedimento cirúrgico a esposa deve ser submetida. Ao chegar à residência oficial, Michelle também falou sobre o assunto, dizendo que “não é nada grave”.

Procurado, o Palácio do Planalto não informou o motivo da cirurgia. Em julho, a primeira-dama passou por um procedimento no nariz, para corrigir um desvio de septo.

Nesta sexta-feira (27), o presidente embarcou para o litoral baiano acompanhado da filha, Laura, e de poucos parentes. Bolsonaro volta a Brasília no dia 5 de janeiro e disse que, nestes dias, vai jogar cartas com a filha e pescar.

Ainda segundo o presidente, a primeira-dama não gosta de pescar, então preferiu ficar com os familiares, que moram na Ceilândia, cidade-satélite do Distrito Federal. Assim, Michelle Bolsonaro deve passar o réveillon com parentes em Brasília.

* Com informações do Estadão Conteúdo