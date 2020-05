Micro e pequenas empresas têm oportunidade de incrementar negócios com o setor público

Divulgação/Pixabay Setor público gera oportunidades de negócios para empresários



Micro e pequenas empresas têm oportunidade de incrementar os negócios com o setor público em meio a pandemia do novo coronavírus. As concorrências têm sido uma das saídas para a sobrevivência das atividades.

Só para se ter uma ideia, já foram mais de 500 desde o início da quarentena.

Cursos de capacitação para formação de fornecedores governamentais, com passo a passo de como aderir a um edital, têm ajudado bastante os empreendedores.

A dona de uma pequena empresa de alimentação instalada no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, Adélia Nunes da Silva, não ficou parada e foi uma das escolhidas numa disputa da Prefeitura da capital paulista para produzir e entregar marmitas a pessoas em situação de vulnerabilidade.

O Governo Federal disponibilizou 47 bilhões de reais em compras públicas em 2018 para movimentar a economia local.

Para o diretor-superintendente do Sebrae São Paulo, Wilson Poit durante uma crise de tamanha gravidade, este é o caminho a ser traçado por empresas e municípios, gerando um ciclo virtuoso, é o que pode ser chamado de jogo do “ganha, ganha”.

Essa medida tem contribuído para preservar o caixa de micro e pequenas empresas.

*Com informações do repórter Daniel Lian