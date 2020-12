Micro e pequenos empresários ganham crédito de R$ 10 bilhões

Como os recursos só podem ser liberados em 2020, milhares de empresários finalizaram contratos que estavam em discussão nesta nesta quarta, 30

Nesta quinta-feira, 31, os bancos estão fechados



Micro e pequenos empresários terão R$ 10 bilhões em crédito dentro do Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Autor do projeto aprovado no Senado e na Câmara, que criou a terceira fase do Pronampe, o senador Jorginho Mello lamenta a demora pelo embate na Câmara. “Micro é quem fatura até R$ 360 mil por ano e pequeno é quem fatura até R$ 4,8 milhões por ano. Isso representa 98% de todas empresas do Brasil. Não precisa dizer para ninguém que é um setor que segura o tranco.” O senador explica que, como os recursos só podem ser liberados em 2020, milhares de empresários finalizaram os contratos que estavam em discussão nesta nesta quarta-feira, 30, porque os bancos estão fechados nesta quinta-feira, 31, véspera de Ano Novo.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos