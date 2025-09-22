Milei se reunirá com Trump nesta terça-feira durante a Assembleia-Geral da ONU

Encontro em Nova York ocorre em meio a turbulências no mercado financeiro argentino após derrota em eleição local

Reprodução/X/@jmilei O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está programado para se reunir com o líder argentino Javier Milei em Nova York



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está programado para se reunir com o líder argentino Javier Milei em Nova York, conforme confirmado pelo porta-voz de Milei. Este encontro ocorrerá durante a Assembleia-Geral da ONU, que começa na próxima terça-feira (23), e promete ser um dos destaques do evento. Diversos líderes mundiais estão se deslocando para Nova York para participar da assembleia, que é um dos principais eventos diplomáticos do ano. O presidente brasileiro, Lula, terá a honra de abrir a cerimônia oficial com o primeiro discurso, seguindo a tradição dos presidentes brasileiros desde a criação da ONU.

Javier Milei partiu de Buenos Aires e deve chegar a Nova York por volta das 9h30, horário local. Ainda hoje, Milei se encontrará com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, acompanhado por membros de seu gabinete, incluindo o ministro da economia da Argentina, Luís Caputo. Amanhã, após o discurso de Trump na ONU, Milei terá um encontro bilateral com o presidente americano. Além disso, está prevista uma recepção especial promovida por Trump para aliados, da qual Milei participará. O governo argentino descreve a relação bilateral com os Estados Unidos como sólida, com um compromisso mútuo de aprofundar os laços estratégicos.

Durante a Assembleia Geral da ONU, a Argentina pretende anunciar a abertura de sua embaixada em Jerusalém no próximo ano, um acordo que deve ser fechado durante o evento. Este alinhamento internacional ocorre em meio a tensões na Argentina, onde Milei enfrentou uma derrota eleitoral na província de Buenos Aires e pressões do mercado. Além disso, o governo argentino está em negociações com credores para honrar dívidas. A agenda de Milei em Nova York inclui almoços, encontros com economistas, participação em debates da ONU e reuniões com equipes do FMI.

