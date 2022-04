Militar da Marinha é morto em assalto no Rio de Janeiro

Policial militar que estava no local também foi baleado e socorrido para o hospital central da corporação; somente em 2022, 35 agentes de segurança foram alvejados no Grande Rio

WILLIAN MOREIRA / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Policial militar que estava no local no momento do assalto também foi baleado



Um militar da Marinha morreu nesta terça-feira, 19, durante uma suposta tentativa de assalto que aconteceu no Viaduto Engenheiro Freyssinet, conhecido popularmente como elevado Paulo de Frontin, na zona norte do Rio de Janeiro. Um policial militar que também estava no local acabou sendo baleado. Ele foi levado para o hospital central do corporação. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, somente neste ano de 2022, já são 35 agentes de segurança baleados nas mais diversas circunstâncias no Grande Rio. Deles, 17 morreram, sendo a maioria policial militar. Também nesta terça, um menino de apenas quatro anos de idade foi atingido por uma bala perdida em São Gonçalo, na região metropolitana da capital fluminense. A polícia está investigando de onde partiu o tiro que atingiu o garoto. Ele foi hospitalizado. Ainda de acordo com a plataforma Fogo Cruzado, neste ano de 2022 já são três crianças baleadas no Grande Rio, tendo uma delas morrido.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga