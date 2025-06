Militar do Exército é preso em operação contra facção no Rio de Janeiro

Alvos eram traficantes associados a Álvaro Malaquias, conhecido como ‘Peixão’, um dos criminosos mais procurados do Estado

Reprodução/Jovem Pan News Durante a operação, um tiroteio entre traficantes e policiais deixou duas pessoas feridas em coletivos próximos ao local



Na zona norte do Rio de Janeiro, uma operação da Polícia Civil, em colaboração com o Ministério Público, resultou na detenção de um militar do Exército, Luan Lucas França do Nascimento, do Batalhão de Guarda do Exército, na Parada de Lucas. A ação foi direcionada contra o Terceiro Comando Puro, no Complexo de Israel, e tinha como objetivo cumprir 70 mandados de prisão. Os alvos eram traficantes associados a Álvaro Malaquias, conhecido como Peixão, um dos criminosos mais procurados do estado. Durante a operação, um tiroteio entre traficantes e policiais deixou duas pessoas feridas em coletivos próximos ao local.

Os confrontos ocorreram em duas das principais vias expressas da cidade, a Avenida Brasil e a Linha Vermelha. O tiroteio causou pânico entre os passageiros, que se jogaram no chão dos veículos, enquanto motoristas pararam seus carros em busca de proteção. Em resposta à situação de risco, as autoridades optaram por interditar parcialmente essas vias. As cenas de violência rapidamente ganharam destaque na mídia, tanto nacional quanto internacional.

Em 2024, uma operação semelhante no Complexo de Israel resultou em seis pessoas baleadas, das quais duas não resistiram aos ferimentos. A polícia continua a busca por Peixão, que permanece foragido. Ele é conhecido por sua atuação violenta e recentemente foi responsável pela destruição de um espaço de lazer na zona norte, apelidado de “resort do traficante”. O local, que incluía um lago com peixes, churrasqueira, piscina e academia, era utilizado para reuniões do crime organizado.