Militares fazem desinfecção do terminal rodoviário do Tietê

Militares participaram, na terça-feira (7), de uma operação de desinfecção do Terminal Rodoviário do Tietê, na Zona Norte de São Paulo. A medida, que contou com a participação de setenta homens do Exército e da Marinha brasileiros, tem como objetivo de diminuir a transmissão da Covid-19 no local. Os integrantes das Forças Armadas usaram roupas especiais para se proteger da doença.

O chefe da comunicação do Comando Conjunto Sudeste, Coronel Márcio Luiz Passos Tibério, ressalta que, além das áreas do terminal, os ônibus também foram higienizados. O coronel destaca, ainda, a importância das desinfecções no combate à Covid-19. Ele afirma que além do Terminal Rodoviário do Tietê, desde o dia 20 de março, mais de 500 espaços públicos já foram limpos no Estado.

As Forças Armadas estão realizando ações como essa desde o início da pandemia a partir de um pedido do Ministério da Defesa para que elas atuassem como fosse possível. A equipe do Sudeste é um dos dez Comandos Conjuntos criados pelo Governo em todo o país para trabalhar em medidas de contenção.

Os militares dizem, que o trabalho de higienização desses locais deve ser constante para ser eficaz. O Terminal Rodoviário do Tietê costuma receber 90 mil pessoas por dia; desde o início da quarentena, no entanto, apenas 20% desse público tem comparecido ao local.

