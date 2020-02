Militares e policiais ocupam congresso de El Salvador e presidente ameaça destituir parlamentares

EFE Atualmente, o país passa por uma grave crise política e social -- além de ter uma das maiores taxas de homicídios do mundo



Militares e policiais fortemente armados invadem sessão do Congresso Nacional de El Salvador para mostrar apoio a uma proposta de lei do presidente Nayib Bukele.

Na semana passada, Bukele foi escoltado à casa legislativa para exigir a aprovação do chamado Plano de Controle Territorial, um projeto que destinaria US$ 109 milhões para a modernização dos equipamentos das forças de segurança e para combater a violência de gangues fora de controle no país.

Todo o montante viria de um empréstimo junto ao Banco Centroamericano de Integração Econômica, o que é criticado pela oposição. Ao perceber que a proposta seria negada, o presidente convocou manifestações de seus apoiadores e anunciou uma “insurreição popular” para forçar os parlamentares a aprovarem a medida.

As Forças Armadas, que juraram lealdade a Bukele, decidiram pressionar os parlamentares com a interrupção — e deram um prazo de uma semana para a aprovação. Políticos da oposição consideraram o aparecimento de homens armados no parlamento um ato de intimidação sem precedentes.

O Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU critica o ato.

Bukele foi eleito com o slogan “o dinheiro chega quando ninguém rouba”. Durante o período eleitoral ele fugiu de debates, deu poucas entrevistas e prometeu instaurar uma nova era em El Salvador.

Atualmente, o país passa por uma grave crise política e social — além de ter uma das maiores taxas de homicídios do mundo.

*Com informações do repórter Vinícius Nunes