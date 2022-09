Militares encerram preparativos para o desfile de 7 de setembro em Copacabana

Pela manhã, um ato em favor do governo Bolsonaro também vai reunir pessoas no local

Antonio Cruz/Agência Brasil Desfile cívico-militar de 7 de setembro será realizado na praia de Copacabana



A segurança foi reforçada na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, para o desfile cívico-militar de 7 de setembro, que vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL). O evento está sendo coordenado pelo Comando Militar do Leste e pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Um grande esquema de trânsito e segurança está sendo montado para a celebração que deve reunir milhares de pessoas. Foi montado um palco para autoridades no local. Bolsonaro deve chegar ao evento na parte da tarde. Pela manhã, um ato em favor do Governo Federal vai reunir pessoas em Copacabana. Não se sabe ainda se o presidente fará um discurso ou apenas acompanhará a festa. Como foi apurado pela Jovem Pan News, o presidente foi convidado para subir no topo de um carro de som. O palco foi estruturado em local estratégico, bem perto do Forte de Copacabana, onde será feita uma salva de tiros de hora em hora, a partir das 8h. O céu será cortado por aviões da Força Aérea Brasileira e da Esquadrilha da Fumaça. Paraquedistas também vão aterrissar nas areias da praia de Copacabana. Embarcações brasileiras e de nações amigas vão sair do Recreio dos Bandeirantes em direção à Baía de Guanabara. A expectativa é que o presidente da República deixe a cidade do Rio de Janeiro entre o fim da tarde e o início da noite.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga