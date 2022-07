‘Militares estão prontos para defender a pátria contra o obscurantismo’, diz Bolsonaro

Durante evento de Brevetação da Brigada de Infantaria Paraquedista, o presidente disse que a categoria é a verdadeira ‘guardiã’ da Constituição

MAX HAACK/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/07/2022 Presidente discursou durante formatura de cerca de 800 militares



O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira, 8, que está pronto para defender e lutar pela pátria contra aqueles que queiram levar o país ao obscurantismo. A declaração do presidente foi dada durante uma cerimônia de formatura de mais de 800 militares da Marinha e do Exército, que se tornarão paraquedistas. No evento, na Vila Militar, no Rio de Janeiro, estiveram o ministro Augusto Heleno, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, outros políticos e parentes dos formandos. “Estamos prontos para defender nossa pátria para aqueles que queiram nos arrastar para o obscurantismo”, disse Bolsonaro. Ele também enalteceu o papel histórico da categoria. “A brigada paraquedista, em momentos difíceis da mesma, sempre se fez presente, lutando contra aqueles que queriam roubar nossa liberdade. Muitos aqui, paraquedistas, num passado recente, deram o sangue e suas vidas pela nossa democracia e pela nossa liberdade. Vocês são os guardiões da nossa Constituição. Vocês sabem qual o rumo que o Brasil deve se dirigir para o bem de todos nós”, concluiu. Bolsonaro deve voltar em breve à cidade do Rio de Janeiro. Está previsto para o dia 24 de julho o lançamento oficial de sua candidatura à reeleição em um evento que deve reunir milhares no Maracanãzinho, na Zona Norte da capital.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga