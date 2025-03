Minas Gerais registra mais uma morte por febre amarela

Ao total, foram registradas três mortes; outros dois casos ocorreram em Extrema, também no sul do Estado, envolvendo um jovem de 21 anos e outro de 69 anos

Genilton Vieira/IOC/Fiocruz A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, no entanto, não divulgou a data exata do falecimento



Minas Gerais enfrenta um aumento preocupante nos casos de febre amarela, com a confirmação de mais uma morte, elevando o total para três óbitos pela doença neste ano. O caso mais recente envolve um homem de 49 anos, residente de Pouso Alegre, no sul do estado, que é considerado o provável local de infecção. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, no entanto, não divulgou a data exata do falecimento.

As outras duas mortes ocorreram em Extrema, também no sul de Minas, envolvendo um jovem de 21 anos de Bragança Paulista, São Paulo, que estava vacinado, e um homem de 69 anos sem registro de vacinação. Todos os casos confirmados até o momento foram registrados no sul de Minas. Além dos três óbitos, há um quarto caso confirmado de um paciente de Cambuí, que felizmente não resultou em morte.