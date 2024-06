Ministério Público Eleitoral do RJ aponta gasto ilícito na campanha de Cláudio Castro nas eleições de 2022

Investigação sugere que recursos do fundo eleitoral, totalizando até R$ 10 milhões, foram utilizados de forma irregular; governador fluminense nega as acusações

ALEXANDRE SILVA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Cláudio Castro afirmou confiar na Justiça Eleitoral e destacou que suas contas de campanha já foram aprovadas



O Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro divulgou um relatório que aponta gastos ilícitos na campanha de Cláudio Castro (PL) ao governo em 2022. A investigação sugere que recursos do fundo eleitoral, totalizando até R$ 10 milhões, foram utilizados de forma irregular. Uma empresa específica, que teria recebido R$ 2,5 milhões, é alvo de questionamentos por não estar habilitada para contratar e treinar cabos eleitorais. Em resposta às acusações, o governador afirmou confiar na Justiça Eleitoral e destacou que suas contas de campanha já foram aprovadas. Ele também mencionou que todos os documentos necessários foram apresentados, inclusive pela empresa investigada.

Recentemente, o MPE pediu a inelegibilidade de Cláudio Castro e seus aliados, citando casos de contratações irregulares na Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro) e na UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), que teriam custado cerca de R$ 500 milhões aos cofres públicos. O processo já passou pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, onde Castro obteve uma vitória apertada. No entanto, o Ministério Público Eleitoral recorreu da decisão e, caso o recurso seja novamente indeferido, pretende levar o caso ao Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília.

