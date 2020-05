Sem novo titular, ministério da Saúde diz que desafio é garantir a compra de mais respiradores

EFE/EPA/CSABA O Ministério da Saúde informou na segunda-feira que já distribuiu 823 respiradores para 16 estados brasileiros



O último balanço do ministério da Saúde mostra que o Brasil já registrou 16.791 mortes pela Covid-19, com 672 novos óbitos confirmados na segunda-feira (18). O país registra 254.220 mil casos confirmados da doença. Ao todo, 2.277 falecimentos estão em investigação.

Em comparação com outros países, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil está na quarta posição em número de casos confirmados e na 6ª posição em número de mortes.

O secretário substituto de vigilância em Saúde, Eduardo Macário, defende a importância de se comparar o brasil com outros países e não apenas analisar os números de casos e mortes separadamente.

O Ministério da Saúde informou na segunda-feira que já distribuiu 823 respiradores para 16 estados brasileiros. Só nos últimos três dias foram repassados 266 equipamentos. No momento, segundo o secretário executivo adjunto da saúde, Élcio Franco, o desafio agora é efetuar novas compras dos ventiladores.

Ministro da Saúde

No Palácio do Planalto o que se comenta é que o novo ministro da Saúde, só será anunciado, depois que o interino aqui na pasta, general Eduardo Pazuello finalizar o novo protocolo de utilização da cloroquina nos casos da Covid-19.

Entre os médicos, existe uma resistência grande em liberar a utilização do medicamento fora do ambiente hospitalar, por conta dos graves efeitos colaterais, o que acabou causando a demissão de Luiz Henique Mandetta e Nelson Teich.

Nas redes sociais, o que acham atenção é a defesa do nome do médico Italo Marsila, que seria ligado ao escritor Olavo de Carvalho, para ocupar o cargo vago na saúde. A médica imunologista, Nise yamaguchi, que defende a utilização da cloroquina também aparece como cotada, assim como o ex-ministro Osmar Terra.

Dentro do governo, no entanto, não se descarta nem a possibilidade do general Pazuello ser mantido por um tempo no cargo.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin